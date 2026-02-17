Olympia: Vier Crimmitschauer Eispiraten-Fans bejubeln in Mailand den Viertelfinaleinzug der deutschen Eishockey-Männer

Seit mehr als 20 Jahren reist das Quartett aus Westsachsen fast zu jeder Eishockey-WM. Für die Winterspiele machen sie 2026 eine Ausnahme und haben bei einer Sache auf Risiko gesetzt.

Von den Presseplätzen in der Santa Giulia Arena in Mailand war es am Dienstagmittag erst eine Vermutung, die sich wenig später bestätigte: Unter den tausenden Zuschauern beim Qualifikationsspiel der deutschen Eishockeynationalmannschaft gegen Frankreich waren auch einige Crimmitschauer Eishockeyanhänger. Jens Lenke, Jörg Liebold, Mario Scholz... Von den Presseplätzen in der Santa Giulia Arena in Mailand war es am Dienstagmittag erst eine Vermutung, die sich wenig später bestätigte: Unter den tausenden Zuschauern beim Qualifikationsspiel der deutschen Eishockeynationalmannschaft gegen Frankreich waren auch einige Crimmitschauer Eishockeyanhänger. Jens Lenke, Jörg Liebold, Mario Scholz...