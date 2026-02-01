RB Zwickau beim Rekordmeister überfordert

Zwickau
Ohne Zugriff blieben die Rollstuhl-Basketballer aus Westsachsen beim TSV Lahn-Dill. Am Ende stand eine klare 30:85-Niederlage.
Das Team von RB Zwickau hat am Samstagabend in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim deutschen Rekordmeister RSV Lahn-Dill unterlagen die Westsachsen mit 30:85 (9:25, 6:20, 5:19, 10:21).
