RB Zwickau (im Bild Hayden Siebuhr, links) war beim RSV Lahn-Dill chancenlos.
RB Zwickau (im Bild Hayden Siebuhr, links) war beim RSV Lahn-Dill chancenlos. Bild: IMAGO
Zwickau
RB Zwickau beim Rekordmeister überfordert
Von Yvonne Förster
Ohne Zugriff blieben die Rollstuhl-Basketballer aus Westsachsen beim TSV Lahn-Dill. Am Ende stand eine klare 30:85-Niederlage.

Das Team von RB Zwickau hat am Samstagabend in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim deutschen Rekordmeister RSV Lahn-Dill unterlagen die Westsachsen mit 30:85 (9:25, 6:20, 5:19, 10:21).
