Regionale Nachrichten und News
  • Rekordsieg nach frühem Nackenschlag: So wurde das Heimspiel der Fraureuther Handballer zu einem für die Geschichtsbücher

Albert Finkenwirth (Mitte) vom HC Fraureuth wurde vor dem Spiel zum Torschützenkönig der vergangenen Saison in der Verbandsliga gekürt.
Albert Finkenwirth (Mitte) vom HC Fraureuth wurde vor dem Spiel zum Torschützenkönig der vergangenen Saison in der Verbandsliga gekürt.
Glauchau
Rekordsieg nach frühem Nackenschlag: So wurde das Heimspiel der Fraureuther Handballer zu einem für die Geschichtsbücher
Von Lukas Strechel
Der Heimauftakt begann für das Verbandsligateam der Männer denkbar schlecht. Doch statt Frust überwog anschließend der Kampfgeist. Den zeigten auch die Frauen des Vereins – aber ohne Erfolg.

In der 19. Minute ahnte am Samstagnachmittag in der Erich-Glowatzky-Halle noch keiner, dass der Heimauftakt des HC Fraureuth in der Handball-Verbandsliga gegen die HSG Neudorf/Döbeln ein Auftritt für die Geschichtsbücher werden würde. Im Gegenteil: Die Unparteiischen schickten in dem Moment Albert Finkenwirth, der noch vor der Partie als...
