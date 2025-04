Ringen: AC Werdau überzeugt als Ausrichter und freut sich über zwei Medaillen

Die Mitteldeutsche Meisterschaft in drei Altersklassen bei den Mädchen gab am Samstag den Startschuss in vollgepackte Tage für die Werdauer Ringer. Wer sich bei den Gastgebern über Podestplätze freute.

Die Rädchen in der Wettkampforganisation, sie greifen bei den Verantwortlichen des AC Werdau gut ineinander. Das stellte der Verein am Samstag bei der Mitteldeutschen Meisterschaft in gleich drei Altersklassen im weiblichen Bereich einmal mehr unter Beweis und erlebte dabei auch eine gelungene Generalprobe für den frühen Jahreshöhepunkt. Denn...