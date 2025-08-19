Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der junge Dominik Gasser (rechts) ist für Christian Schneider (links) und die anderen Werdauer Verantwortlichen nicht nur aufgrund seines Erfolgs beim Horst-Hinze-Turnier ein Hoffnungsträger.
Der junge Dominik Gasser (rechts) ist für Christian Schneider (links) und die anderen Werdauer Verantwortlichen nicht nur aufgrund seines Erfolgs beim Horst-Hinze-Turnier ein Hoffnungsträger. Bild: Ralf Wendland
Der junge Dominik Gasser (rechts) ist für Christian Schneider (links) und die anderen Werdauer Verantwortlichen nicht nur aufgrund seines Erfolgs beim Horst-Hinze-Turnier ein Hoffnungsträger.
Der junge Dominik Gasser (rechts) ist für Christian Schneider (links) und die anderen Werdauer Verantwortlichen nicht nur aufgrund seines Erfolgs beim Horst-Hinze-Turnier ein Hoffnungsträger. Bild: Ralf Wendland
Werdau
Ringen: Warum der AC Werdau dem Aufstieg in die 2. Bundesliga schon vor Saisonbeginn eine Absage erteilt
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende wartet auf den Vorjahreszweiten der Regionalliga Mitteldeutschland zum Auftakt gleich ein ganz harter Brocken. Von welcher Entscheidung die Westsachsen im Vorfeld profitierten.

Der Zuspruch, er hätte am Samstag größer sein können beim 1. Horst-Hinze-Gedächtnisturnier der Ringer des AC Werdau. Doch auch wenn die Teilnehmerfelder in den einzelnen Gewichtsklassen der Junioren sowie A- und B-Jugend zum Teil überschaubar waren, wurden zumindest einige der Lokalmatadoren ordentlich gefordert. Islam Saidov und Maximilian...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
14:09 Uhr
2 min.
Ringen: Markneukirchen/Gelenau tritt zum Auftakt beim AC Werdau an
Die Regionalliga Mitteldeutschland startet am Wochenende in die Saison. Dabei bekommen die Obervogtländer starke Konkurrenz.
Jörg Richter
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
14.08.2025
1 min.
Ringen: Warum das 1. Horst-Hinze-Gedächtnisturnier des AC Werdau nur eine halbe Premiere ist
In drei Nachwuchsaltersklassen wird am Samstag in Werdau gerungen.
Der Nachwuchs läutet am Samstag die neue Saison bei den Werdauer Ringern ein. Organisatorisch ist es zugleich die Generalprobe.
Anika Zimny
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel