Ringen: Werdauer Jungspund überrascht beim Derby im Erzgebirge

Mit dem Erfolg am Samstag in Thalheim steht der Vizemeistertitel in der Regionalliga für das Team des AC Werdau so gut wie fest. Warum auch ein Sieg zum Abschluss daran kaum etwas ändern wird, eine Niederlage aber schon

Jürgen Klimke bleibt lieber vorsichtig. Auch wenn die Vorzeichen für den letzten Saisonkampf der Regionalliga-Ringer des AC Werdau eindeutig sind – zu Gast ist am Samstag, 19.30 Uhr das punktlose Schlusslicht aus Hannover –, so will der Mannschaftsleiter des Tabellenzweiten dem Ergebnis nicht vorgreifen. „Ich hoffe auf einen ruhigen... Jürgen Klimke bleibt lieber vorsichtig. Auch wenn die Vorzeichen für den letzten Saisonkampf der Regionalliga-Ringer des AC Werdau eindeutig sind – zu Gast ist am Samstag, 19.30 Uhr das punktlose Schlusslicht aus Hannover –, so will der Mannschaftsleiter des Tabellenzweiten dem Ergebnis nicht vorgreifen. „Ich hoffe auf einen ruhigen...