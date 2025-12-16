MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Werdauer Islam Saidov (links) gewann am Samstag überraschend sein Duell gegen den Thalheimer Daniel Franke.
Der Werdauer Islam Saidov (links) gewann am Samstag überraschend sein Duell gegen den Thalheimer Daniel Franke. Bild: Ramona Schwabe
Der Werdauer Islam Saidov (links) gewann am Samstag überraschend sein Duell gegen den Thalheimer Daniel Franke.
Der Werdauer Islam Saidov (links) gewann am Samstag überraschend sein Duell gegen den Thalheimer Daniel Franke. Bild: Ramona Schwabe
Werdau
Ringen: Werdauer Jungspund überrascht beim Derby im Erzgebirge
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Erfolg am Samstag in Thalheim steht der Vizemeistertitel in der Regionalliga für das Team des AC Werdau so gut wie fest. Warum auch ein Sieg zum Abschluss daran kaum etwas ändern wird, eine Niederlage aber schon

Jürgen Klimke bleibt lieber vorsichtig. Auch wenn die Vorzeichen für den letzten Saisonkampf der Regionalliga-Ringer des AC Werdau eindeutig sind – zu Gast ist am Samstag, 19.30 Uhr das punktlose Schlusslicht aus Hannover –, so will der Mannschaftsleiter des Tabellenzweiten dem Ergebnis nicht vorgreifen. „Ich hoffe auf einen ruhigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
2 min.
Nur fünf Punkte für den Gegner: Werdauer Ringer werden gegen Lugau ihrer Favoritenrolle gerecht
Der Werdauer Konstantin Valassis (links) erkämpfte gegen Danish Sakhizada am Samstag die volle Punktzahl fü sein Team.
Der Heimkampf in der Regionalliga Mitteldeutschland erwies sich für die Westsachsen als klare Angelegenheit. Im spannenden Saisonfinale geht der Blick ober ohnehin schon wieder nach vorn.
Monty Gräßler
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
14.12.2025
5 min.
Am Ende Platz vier: Thalheimer Ringer verpassen letzte Chance auf eine Medaille in der Regionalliga
Thalheims Michal Zelenka (rechts) brannte gegen Sean Knauerhase ein Feuerwerk ab.
Mit 10:14 haben die Erzgebirger am Samstag den Rückkampf gegen Mitkonkurrent Werdau vor heimischer Kulisse verloren. Eine Runde vor Saisonende ist auch der Titelkampf entschieden.
Jürgen Werner
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel