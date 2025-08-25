Schwere Verletzungen trüben bei den Werdauer Ringern die Freude über den erfolgreichen Saisonauftakt

Mit einem klaren Erfolg gegen den Vorjahresmeister ist das Team des AC Werdau in die Regionalliga gestartet. Warum dabei auch das Glück eine Rolle spielte.

Von der Konkurrenz wird der AC Werdau als Titelkandidat Nummer 1 der Regionalliga Mitteldeutschland gesehen – warum das so ist, zeigten die Ringer aus Westsachsen am Samstag. Im Duell mit dem Vorjahresmeister Gelenau II/Markneukirchen II, der sich da ohne Punktverlust souverän vor den Werdauern den Titel geholt hatte, setzte sich das AC-Team...