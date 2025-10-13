Stoppelcross Zumroda zieht trotz kühlen Wetters mehr Fans und Fahrer an

Auch bei der diesjährigen Auflage trafen Hobby-Motorsportler und aktive Rennfahrer aufeinander. Die Veranstalter – zu denen der MC Oberwiera und der MC Meerane zählen – bekamen viel Lob.

Die sechste Ausgabe des Stoppelcross Zumroda reihte sich mit gutem Sport und einem neuerlichen Zuschauer-Plus nahtlos in die Erfolgsgeschichte der noch jungen Veranstaltung ein. „Trotz des kühlen Wetters waren im Vergleich zum Vorjahr geschätzt wieder mehr Zuschauer gekommen. Das kann man nicht genau beziffern, weil wir ja keinen Eintritt...