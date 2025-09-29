Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Reserve des TTC Sachsenring hat in Kaiserslautern verloren. Bild: Symbolbild: fotofabrika - stock.adobe.com
Die Reserve des TTC Sachsenring hat in Kaiserslautern verloren. Bild: Symbolbild: fotofabrika - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Tischtennis, 3. Liga: So lief der Saisonauftakt der Sachsenring-Reserve auf dem Betzenberg
Von Axel Franke
Gegen einen Meisterschaftsfavoriten präsentierten sich die Hohenstein-Ernstthaler ebenbürtig. Wie das Fazit zum ersten Spiel der neuen Spielzeit ausfällt.

Mit einer denkbar knappen 4:6-Niederlage bei der TSG Kaiserslautern ist die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in die neue Saison der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd gestartet. Karl Zimmermann, Onufrii Hoian und Johannes Faltermaier – die vergangene Woche beim Sachsenranglistenturnier die ersten drei Plätze belegten –...
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
22.09.2025
3 min.
Tischtennis: Zwei Brüder aus dem Erzgebirge schmettern sich in die Top Fünf Sachsens
Der Tannenberger Leon Schubert hat bei der Top 16 der Männer mit dem 5. Platz überzeugt.
Ein Tannenberger Duo hat beim Landesranglistenturnier in Wilsdruff sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der jüngere der beiden Brüder schnupperte sogar am Podest.
Thomas Lesch
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
25.08.2025
3 min.
Tischtennis-Zweitligist Hohenstein-Ernstthal fehlen nach neun Stunden drei Sätze zum Einzug ins Pokal-Achtelfinale
Neuzugang Tzu-Yu Tseng bestritt am Freitagabend eine Trainingseinheit mit seinen Teamkameraden in Hohenstein-Ernstthal.
Der TTC Sachsenring hat in Grünwettersbach den Gruppensieg in der Vorrunde knapp verpasst. Neben zwei erfolgreichen Spielen stimmten auch die Leistungen der Neuzugänge optimistisch für den Liga-Start.
Axel Franke
