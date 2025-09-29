Tischtennis, 3. Liga: So lief der Saisonauftakt der Sachsenring-Reserve auf dem Betzenberg

Gegen einen Meisterschaftsfavoriten präsentierten sich die Hohenstein-Ernstthaler ebenbürtig. Wie das Fazit zum ersten Spiel der neuen Spielzeit ausfällt.

Mit einer denkbar knappen 4:6-Niederlage bei der TSG Kaiserslautern ist die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in die neue Saison der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd gestartet. Karl Zimmermann, Onufrii Hoian und Johannes Faltermaier – die vergangene Woche beim Sachsenranglistenturnier die ersten drei Plätze belegten –... Mit einer denkbar knappen 4:6-Niederlage bei der TSG Kaiserslautern ist die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in die neue Saison der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd gestartet. Karl Zimmermann, Onufrii Hoian und Johannes Faltermaier – die vergangene Woche beim Sachsenranglistenturnier die ersten drei Plätze belegten –...