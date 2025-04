Trotz Sieg gegen Spitzenreiter: Warum der Plan von St. Egidien in der Volleyball-Sachsenklasse nicht aufging

Die Männermannschaft hat zwar am Samstag ihr Heimspiel gegen Wildenfels gewonnen. Zuvor hatte sich die Mannschaft aber ausgerechnet gegen das Schlusslicht schwerer getan als erwartet.

Mit Heimsiegen gegen Limbach-Oberfrohna und den VfL Wildenfels wollten die Volleyballer der SSV St. Egidien am Samstag die Tabellenspitze der Sachsenklasse übernehmen. Dieses Vorhaben begann eher als geplant, weil der Heimspieltag kurzfristig um eine Stunde vorverlegt wurde. Die Sporthalle am Glauchauer Krankenhaus wurde am Abend noch anderweitig...