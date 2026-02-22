Volleyball: Sachsenklassederby zwischen St. Egidien und Wildenfels geht in die Verlängerung

Zwickau
Nach dem 0:3 im Hinspiel konnte der VfL Wildenfels die SSV St. Egidien im Rückspiel richtig fordern. An der Tabellenspitze wird es nach dem 3:2-Sieg des VfL enger.
Die Sachsenklasse-Volleyballer aus St. Egidien und Wildenfels haben sich am Samstag ein packendes Derby geliefert – diesmal mit dem besseren Ende für die Gäste. Die Hausherren erwischten einen schlechten Start und verloren 17:25. „Da haben wir wie mit angezogener Handbremse gespielt“, sagte Trainer Detlef May, dessen Team anschließend...
