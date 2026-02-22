MENÜ
Diesmal waren es die Spieler des VfL Wildenfels, die einen Derbysieg gegen St. Egidien bejubelten.
Diesmal waren es die Spieler des VfL Wildenfels, die einen Derbysieg gegen St. Egidien bejubelten.
Zwickau
Volleyball: Sachsenklassederby zwischen St. Egidien und Wildenfels geht in die Verlängerung
Von Markus Pfeifer
Nach dem 0:3 im Hinspiel konnte der VfL Wildenfels die SSV St. Egidien im Rückspiel richtig fordern. An der Tabellenspitze wird es nach dem 3:2-Sieg des VfL enger.

Die Sachsenklasse-Volleyballer aus St. Egidien und Wildenfels haben sich am Samstag ein packendes Derby geliefert – diesmal mit dem besseren Ende für die Gäste. Die Hausherren erwischten einen schlechten Start und verloren 17:25. „Da haben wir wie mit angezogener Handbremse gespielt“, sagte Trainer Detlef May, dessen Team anschließend...
