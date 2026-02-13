TTC Sachsenring mit Doppelprogramm und einem neuen Spieler

Hohenstein-Ernstthal
In der 2. Tischtennis-Bundesliga haben die Hohenstein-Ernstthaler am Wochenende ein Auswärts- und ein Heimspiel zu bestreiten. Ein Talent aus Südkorea spielt erstmals mit.
Mitte Dezember standen die Zweitligaspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal zuletzt an den Tischen und trumpfen mit dem 6:2-Heimsieg gegen Mainz richtig auf. Mit 11:7 Punkten ist die Mannschaft aktuell Siebter, was aber auch daran liegt, dass die Karl-May-Städter weniger Spiele absolviert haben als die Rivalen. Am Wochenende müssen sie...
