Doppelt gefordert: der Südkoreaner Kim Byunghyeon und sein TTC-Team müssen am Wochenende zweimal an die Tische.
Doppelt gefordert: der Südkoreaner Kim Byunghyeon und sein TTC-Team müssen am Wochenende zweimal an die Tische. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
TTC Sachsenring mit Doppelprogramm und einem neuen Spieler
Von Markus Pfeifer
In der 2. Tischtennis-Bundesliga haben die Hohenstein-Ernstthaler am Wochenende ein Auswärts- und ein Heimspiel zu bestreiten. Ein Talent aus Südkorea spielt erstmals mit.

Mitte Dezember standen die Zweitligaspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal zuletzt an den Tischen und trumpfen mit dem 6:2-Heimsieg gegen Mainz richtig auf. Mit 11:7 Punkten ist die Mannschaft aktuell Siebter, was aber auch daran liegt, dass die Karl-May-Städter weniger Spiele absolviert haben als die Rivalen. Am Wochenende müssen sie...
