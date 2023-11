Turnverein kann auch Tischtennis

Der TV Stöckener Hasenheide mischt erstmals mit zwei Mannschaften im Kreisspielbetrieb mit. Der Anstoß kam von Jugendspielern des Vereins.

Der Turnverein Stöckener Hasenheide kann in diesem Jahr auf eine 151-jährige Tradition zurückblicken. Über all die Jahre war er vorrangig dem Turnen verschrieben, aber nunmehr spielt eine weitere Sportart eine wichtige Rolle in der Vereinsgeschichte. Seit diesem Jahr ist man mit dem Tischtennissport erstmals im Spielbetrieb der...