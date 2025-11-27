VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist

Glauchau
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Auch wenn die Auswärtspartie beim 1. SC Heiligenstadt (2:2) wegen der Platzverhältnisse alles andere als geräuschlos ablief – mit den jüngsten Partien ist der Fußball-Oberligist VfB Empor Glauchau prinzipiell zufrieden. „Zusammen mit dem Sieg in Stendal sind das vier Punkte aus den beiden Auswärtsspielen. Das ist gut, und da wollen wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.