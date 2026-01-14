Volleyball: VfL Wildenfels ist dank Auswärtssieg am Mittelfeld dran

Zwickau
Drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Sachsenklasse holte sich das VfL-Team zum Jahresstart. Was sich als Erfolgsfaktor erwies.
Noch stehen die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels zwar auf einem Abstiegsplatz in der Sachsenklasse West. Doch dank des klaren 3:0 (25:15, 25:23, 25:19)-Erfolges am vergangenen Wochenende beim TSV Schildau ist die Mannschaft von Trainer Marcel Ehrler mit jetzt elf Punkten unter anderem bis auf drei Zähler ran an den Gegner vom Jahresauftakt,...
