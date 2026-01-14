MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wildenfelser Volleyballerinnen feierten am Wochenende einen Auswärtssieg.
Die Wildenfelser Volleyballerinnen feierten am Wochenende einen Auswärtssieg. Bild: Symbolbild: noraismail - stock.adobe.com
Die Wildenfelser Volleyballerinnen feierten am Wochenende einen Auswärtssieg.
Die Wildenfelser Volleyballerinnen feierten am Wochenende einen Auswärtssieg. Bild: Symbolbild: noraismail - stock.adobe.com
Zwickau
Volleyball: VfL Wildenfels ist dank Auswärtssieg am Mittelfeld dran
Von Melanie Kunz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Sachsenklasse holte sich das VfL-Team zum Jahresstart. Was sich als Erfolgsfaktor erwies.

Noch stehen die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels zwar auf einem Abstiegsplatz in der Sachsenklasse West. Doch dank des klaren 3:0 (25:15, 25:23, 25:19)-Erfolges am vergangenen Wochenende beim TSV Schildau ist die Mannschaft von Trainer Marcel Ehrler mit jetzt elf Punkten unter anderem bis auf drei Zähler ran an den Gegner vom Jahresauftakt,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
19:32 Uhr
2 min.
Rückschlag für Aktivisten Chalil im Kampf gegen Abschiebung
Nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft will Chalil nun die US-Regierung zur Verantwortung ziehen. (Archivbild)
Die Festnahme von Machmud Chalil nach Uni-Protesten in den USA gegen den Gaza-Krieg sorgte für viel Aufsehen. Seine Freilassung nach Monaten Abschiebehaft wird nun von einem Gericht in Frage gestellt.
05.01.2026
2 min.
Perfekter Start ins neue Jahr: Wildenfelser Volleyballer schließen mit zwei Siegen zum Spitzenreiter auf
Die Wildenfelser Volleyballer freuten sich am Samstag über zwei Heimsiege.
Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk machte das Sachsenklasse-Team am Samstag den eigenen Fans am Heimspieltag. Was sich dabei als Erfolgsfaktor erwies.
Anika Zimny
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
15.12.2025
1 min.
Wildenfelser Volleyballerinnen beenden das Jahr mit einem Auswärtssieg
Die Wildenfelser Volleyballerinnen freuten sich zum Abschluss des Jahres über einen Auswärtssieg.
Zum Abschluss der Hinrunde in der Sachsenklasse war der Aufsteiger in Brand-Erbisdorf erfolgreich. Was dabei vor allem funktionierte.
Melanie Kunz
Mehr Artikel