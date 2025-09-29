Werdauer Regionalliga-Ringer kommen im Spitzenkampf mit einem blauen Auge davon

Werdau
Nach einem klaren Rückstand zur Pause konnte das AC-Team bei der WKG Pausa/Plauen immerhin einen Punkt mitnehmen. Wo die Probleme der Westsachsen lagen und wovor der Mannschaftsleiter warnt.
Der eine Zähler nach dem 14:14-Unentschieden bei der WKG Pausa/Plauen am Samstagabend, er war für Mannschaftsleiter Jürgen Klimke auf jeden Fall ein gewonnener Punkt. Denn für die Ringer des AC Werdau sah es als Spitzenreiter der Regionalliga Mitteldeutschland beim Team aus dem Vogtland zur Pause gar nicht danach aus: Da führte der bisherige...
