Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jonas Kock (blaues Trikot) musste gegen David Adler von der WKG Pausa/Plauen eine knappe Niederlage hinnehmen.
Jonas Kock (blaues Trikot) musste gegen David Adler von der WKG Pausa/Plauen eine knappe Niederlage hinnehmen. Bild: Jörg Richter
Jonas Kock (blaues Trikot) musste gegen David Adler von der WKG Pausa/Plauen eine knappe Niederlage hinnehmen.
Jonas Kock (blaues Trikot) musste gegen David Adler von der WKG Pausa/Plauen eine knappe Niederlage hinnehmen. Bild: Jörg Richter
Werdau
Werdauer Regionalliga-Ringer kommen im Spitzenkampf mit einem blauen Auge davon
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem klaren Rückstand zur Pause konnte das AC-Team bei der WKG Pausa/Plauen immerhin einen Punkt mitnehmen. Wo die Probleme der Westsachsen lagen und wovor der Mannschaftsleiter warnt.

Der eine Zähler nach dem 14:14-Unentschieden bei der WKG Pausa/Plauen am Samstagabend, er war für Mannschaftsleiter Jürgen Klimke auf jeden Fall ein gewonnener Punkt. Denn für die Ringer des AC Werdau sah es als Spitzenreiter der Regionalliga Mitteldeutschland beim Team aus dem Vogtland zur Pause gar nicht danach aus: Da führte der bisherige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
3 min.
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen behält einen Punkt aus dem Topkampf zu Hause
David Adler (rotes Trikot) feierte seinen ersten Saisonsieg. Zusätzliche Motivation erhielt der Mittelgewichtler durch die Geburt seines Kindes.
Die vogtländische Wettkampfgemeinschaft hat auch aus dem Top-Kampf gegen den AC Werdau einen Zähler mitgenommen. Nach dem 14:14 bleiben beide Teams ohne Niederlage.
Jörg Richter
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
22.09.2025
3 min.
Werdauer Ringer drücken der Regionalliga weiter ihren Stempel auf
Als homogene Truppe präsentieren sich derzeit die Regionalliga-Ringer des AC Werdau.
Die Hälfte der Hinrunde ist absolviert und das Team aus Westsachsen steht souverän an der Tabellenspitze. Warum das nächste Duell schon eine kleine Vorentscheidung Richtung Meisterschaft sein könnte.
Anika Zimny
Mehr Artikel