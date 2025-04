Werdauer Ringer freuen sich über weitere Medaille bei der Deutschen Meisterschaft

Eine Woche nach den Erfolgen in der U 20 knüpfte Josie Bachmann in der U 14 an die Leistungen ihrer Vereinskolleginnen an. Nur die spätere Siegerin war zu stark für sie.

Zweite Deutsche Meisterschaft im weiblichen Bereich, dritte Medaille für die Ringertalente des AC Werdau: Nachdem der Verein vor einer Woche bereits den Titel für Fiona Gasser sowie Rang 3 für Kimberly Seifert in der U 20 bejubeln konnte, setzte Josie Bachmann die Erfolgsserie der Westsächsinnen am vergangenen Wochenende fort. Bei der...