Werdauer Ringerinnen räumen bei der Deutschen Meisterschaft ab

Die Freude über den Titel für Fiona Gasser und Rang 3 für Kimberly Seifert ist beim AC Werdau sehr groß. Vor allem das interne Duell der beiden Westsächsinnen wurde zur spannenden Angelegenheit.

Geliebäugelt hatten die Verantwortlichen des AC Werdau damit, Druck aufbauen wollten sie auf Fiona Gasser aber nicht. Am Ende zeigte die Ringerin aus Westsachsen am Wochenende eindrucksvoll, dass die Hoffnungen auf einen erneuten deutschen Meistertitel für die 17-Jährige nicht unbegründet waren. Bei den Titelkämpfen in der U 20 holte sich die...