Die Kegler des TSV 90 Zwickau freuen sich über einen starken Saisonstart. Hinten von links: Michael Ziegert, Martin Hamann, Patrick Hirsch, Justin Lorenz, Lars Pansa. Vorn von links: Patrick Voigt, Mario Dahmen, Torsten Scholle.
Bild: TSV 90/Mario Dahmen
Die Kegler des TSV 90 Zwickau freuen sich über einen starken Saisonstart. Hinten von links: Michael Ziegert, Martin Hamann, Patrick Hirsch, Justin Lorenz, Lars Pansa. Vorn von links: Patrick Voigt, Mario Dahmen, Torsten Scholle.
Die Kegler des TSV 90 Zwickau freuen sich über einen starken Saisonstart. Hinten von links: Michael Ziegert, Martin Hamann, Patrick Hirsch, Justin Lorenz, Lars Pansa. Vorn von links: Patrick Voigt, Mario Dahmen, Torsten Scholle. Bild: TSV 90/Mario Dahmen
Zwickau
Zwickau mischt die Bundesliga auf: Kegler des TSV 90 gewinnen beim Champions-League-Sieger-Besieger
Von Monty Gräßler, Mario Dahmen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach seinen beiden Erfolgen auf der Heimbahn hat der Aufsteiger nun auch auswärts die ersten Punkte geholt. Dabei setzte das Team mit dem 7:1 beim KC Schwabsberg gleich ein doppeltes Ausrufezeichen.

Das „Fliegerlied“ passte am Samstagnachmittag perfekt: „Heut‘ ist so ein schöner Tag“, sangen die Kegler des TSV 90 Zwickau nach ihrem erfolgreichen Auswärtsspiel in Schwabsberg (Baden-Württemberg). Mit einem vor allem in dieser Höhe und Deutlichkeit nicht erwarteten 7:1-Erfolg beim Vorjahresvierten avancierte der Aufsteiger am 4....
