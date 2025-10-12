Zwickau mischt die Bundesliga auf: Kegler des TSV 90 gewinnen beim Champions-League-Sieger-Besieger

Nach seinen beiden Erfolgen auf der Heimbahn hat der Aufsteiger nun auch auswärts die ersten Punkte geholt. Dabei setzte das Team mit dem 7:1 beim KC Schwabsberg gleich ein doppeltes Ausrufezeichen.

Das „Fliegerlied" passte am Samstagnachmittag perfekt: „Heut' ist so ein schöner Tag", sangen die Kegler des TSV 90 Zwickau nach ihrem erfolgreichen Auswärtsspiel in Schwabsberg (Baden-Württemberg). Mit einem vor allem in dieser Höhe und Deutlichkeit nicht erwarteten 7:1-Erfolg beim Vorjahresvierten avancierte der Aufsteiger am 4....