Zwickau startet beim Champions-League-Sieger: Was man zur Rückkehr der Kegler in die 1. Bundesliga wissen sollte

Zwickau
Die Männer des TSV 90 Zwickau melden sich nach sechs Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse zurück. Obwohl das Team gut aufgestellt ist, steht es vor einer sehr schweren Saison.
Das erste Punktspiel in der neuen Bundesliga-Saison hat für die Kegler des TSV 90 Zwickau noch einmal den Charakter eines Testspiels. Der Aufsteiger ist am Samstag beim Champions-League-Sieger SKK Raindorf (Bayern) zu Gast und krasser Außenseiter. „Das ist für uns ein gutes Spiel, um reinzukommen und noch einmal ein Stück weit anzutesten,...
