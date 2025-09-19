Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau startet beim Champions-League-Sieger: Was man zur Rückkehr der Kegler in die 1. Bundesliga wissen sollte

Vor einem Jahr standen sich die Kegler des TSV 90 Zwickau (links) und des deutschen Rekordmeisters Rot-Weiß Zerbst (rechts) noch in einem Testspiel gegenüber. In dieser Saison gibt es ein Wiedersehen im Punktekampf der 1. Bundesliga.
Vor einem Jahr standen sich die Kegler des TSV 90 Zwickau (links) und des deutschen Rekordmeisters Rot-Weiß Zerbst (rechts) noch in einem Testspiel gegenüber. In dieser Saison gibt es ein Wiedersehen im Punktekampf der 1. Bundesliga. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Zwickau startet beim Champions-League-Sieger: Was man zur Rückkehr der Kegler in die 1. Bundesliga wissen sollte
Von Monty Gräßler
Die Männer des TSV 90 Zwickau melden sich nach sechs Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse zurück. Obwohl das Team gut aufgestellt ist, steht es vor einer sehr schweren Saison.

Das erste Punktspiel in der neuen Bundesliga-Saison hat für die Kegler des TSV 90 Zwickau noch einmal den Charakter eines Testspiels. Der Aufsteiger ist am Samstag beim Champions-League-Sieger SKK Raindorf (Bayern) zu Gast und krasser Außenseiter. „Das ist für uns ein gutes Spiel, um reinzukommen und noch einmal ein Stück weit anzutesten,...
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
02.09.2025
3 min.
Der jüngste Kegler versetzt alle in Staunen: Mittweidaer Talent hilft beim Champions-League-Sieger aus – und überzeugt auf ganzer Linie
Der Champions-League-Sieger SKK Chambtalkegler Raindorf war am Samstag in Mittweida zu Gast und gewann mit 7:2.
Beim Freundschaftsduell zwischen dem TSV Fortschritt Mittweida und dem SKK Chambtalkegler Raindorf ging der Sieg an die Gäste aus Bayern – allerdings auch dank mittelsächsischer Hilfe.
Robin Seidler
29.08.2025
2 min.
Kegeln: Champions-League-Sieger gastiert am Samstag in Mittweida
Die Kegler des TSV Fortschritt Mittweida treffen am Samstag in einem Freundschaftsspiel auf den SKK Raindorf aus Bayern. Ein Bahnrekord könnte dabei wackeln.
Robin Seidler
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
