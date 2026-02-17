Zwickau
In der Bundesliga haben sich die Westsachsen zuhause dem BBC Münsterland mit 42:77 geschlagen geben müssen. Hauptverantwortlich dafür: die schlechte Chancenverwertung.
Am Samstagabend gastierte der BBC Münsterland zum Erstligaduell in der Sporthalle Mosel beim RB Zwickau. Am Ende mussten die Hausherren eine deutliche 42:77-Niederlage hinnehmen. Danach sah es zunächst allerdings nicht aus. Als Lachlin Dalton nach nur fünf Minuten zur Freude der Heimfans einen Dreier versenkte, war Zwickau gut im Spiel. Nach...
