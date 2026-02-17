MENÜ
Die Zwickauer um Hayden Siebuhr (am Ball) hatten mit der Chancenverwertung Probleme.
Die Zwickauer um Hayden Siebuhr (am Ball) hatten mit der Chancenverwertung Probleme. Bild: Bert Harzer
Zwickau
Zwickauer Rollstuhlbasketballer kassieren deutliche Heimpleite
Von Lukas Strechel
In der Bundesliga haben sich die Westsachsen zuhause dem BBC Münsterland mit 42:77 geschlagen geben müssen. Hauptverantwortlich dafür: die schlechte Chancenverwertung.

Am Samstagabend gastierte der BBC Münsterland zum Erstligaduell in der Sporthalle Mosel beim RB Zwickau. Am Ende mussten die Hausherren eine deutliche 42:77-Niederlage hinnehmen. Danach sah es zunächst allerdings nicht aus. Als Lachlin Dalton nach nur fünf Minuten zur Freude der Heimfans einen Dreier versenkte, war Zwickau gut im Spiel. Nach...
Mehr Artikel