Beim Erzählen rinnen Tränen: Wie Kriegserlebnisse in einem vogtländischen Ort nachwirken

Sieben Leuten haben das Thema Reumtengrün im Zweiten Weltkrieg in einer Ausstellung aufgearbeitet. Zu sehen ist sie am 15. November. Was den Machern außer Dokumenten und Gegenständen mitgegeben wurde.

Manchmal sagen kleine Dinge mehr als viele Worte. Und sie habe große Wirkung. Die alte, weiße Karte mit roter Umrandung ist so ein unscheinbarer Schatz. Das Lebenszeichen eines geliebten Menschen. Jetzt ist es mit etlichen anderen Leihgaben in einer Ausstellung des Reumtengrüner Heimatvereins zu sehen. Geöffnet ist sie am 15. November. Eine...