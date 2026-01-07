Das Winterwetter im Vogtland und seine Schattenseite: „Wir warnen dringend davor, die Eisflächen zu betreten“

Durch den Dauerfrost sind die stehenden Gewässer im Vogtland inzwischen zugefroren. Doch das Betreten der Eisflächen birgt trotzdem Gefahren. Welche das sind und wo man sicher Eislaufen kann.

Seit fast zwei Wochen hat der Winter das Vogtland fest im Griff. Nachts oftmals eisig kalt und selbst tagsüber Dauerfrost. Das hat viele stehende Gewässer in der Region zufrieren lassen. Vor dem Betreten der Eisflächen wird dennoch dringend abgeraten. Und das hat Gründe. Seit fast zwei Wochen hat der Winter das Vogtland fest im Griff. Nachts oftmals eisig kalt und selbst tagsüber Dauerfrost. Das hat viele stehende Gewässer in der Region zufrieren lassen. Vor dem Betreten der Eisflächen wird dennoch dringend abgeraten. Und das hat Gründe.