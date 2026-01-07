MENÜ
  • Vogtland
  • Auerbach
  Das Winterwetter im Vogtland und seine Schattenseite: „Wir warnen dringend davor, die Eisflächen zu betreten"

Der Dauerfrost hat die Gewässer im Vogtland zufrieren lassen. Doch das Betreten ist lebensgefährlich. Schilder – wie hier an der Talsperre Pirk – weisen auf die Gefahr hin.
Der Dauerfrost hat die Gewässer im Vogtland zufrieren lassen. Doch das Betreten ist lebensgefährlich. Schilder – wie hier an der Talsperre Pirk – weisen auf die Gefahr hin. Bild: Ellen Liebner
Sie sind die Einzigen, die das Eis betreten sollten: Zahlreiche Vögel tummeln sich auf den Eisflächen der Talsperren.
Sie sind die Einzigen, die das Eis betreten sollten: Zahlreiche Vögel tummeln sich auf den Eisflächen der Talsperren. Bild: Ellen Liebner
Fuß- und Radspuren führten in der Vergangenheit über den Auerbacher Maschinenteich.
Fuß- und Radspuren führten in der Vergangenheit über den Auerbacher Maschinenteich. Bild: David Rötzschke/Archiv
Die Feuerwehren üben die Eisrettung regelmäßig – Ernstfälle blieben in jüngster Zeit aus.
Die Feuerwehren üben die Eisrettung regelmäßig – Ernstfälle blieben in jüngster Zeit aus. Bild: Daniel Löwenhagen/Feuerwehr Treuen/Archiv
Auerbach
Das Winterwetter im Vogtland und seine Schattenseite: „Wir warnen dringend davor, die Eisflächen zu betreten“
Von Florian Wunderlich
Durch den Dauerfrost sind die stehenden Gewässer im Vogtland inzwischen zugefroren. Doch das Betreten der Eisflächen birgt trotzdem Gefahren. Welche das sind und wo man sicher Eislaufen kann.

Seit fast zwei Wochen hat der Winter das Vogtland fest im Griff. Nachts oftmals eisig kalt und selbst tagsüber Dauerfrost. Das hat viele stehende Gewässer in der Region zufrieren lassen. Vor dem Betreten der Eisflächen wird dennoch dringend abgeraten. Und das hat Gründe.
