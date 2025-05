Ein Labyrinth aus Paletten in Rodewisch: Was hat es damit auf sich?

Viele Hände haben in der Rodewischer „Freizeitinsel“ zusammen angepackt und eine besondere Attraktion errichtet. Zu erleben ist sie ab 1. Juni. Worauf sich Besucher freuen können.

Der Kindertag kann kommen. Am Samstag stellten Freiwillige vom Rodewischer „Offenen Bürgertreff“ in der „Freizeitinsel“ gegenüber der Schlossinsel ein Paletten-Labyrinth auf. Eröffnet werden soll es am 1. Juni und bis zur Kirmes Ende Juli dort bleiben. Weil viele Frauen, Männer und Kinder die Ärmel hochkrempelten, brauchte es nur...