  • Fall von Aufbauhilfe West: Wie Firmen aus dem Vogtland den Traum vom Hausumbau bei einer Familie in Ulm verwirklichten

Familie Schleicher vor ihrem umgebauten Heim im Ulm: Florian, Jette und die beiden Kinder.
Familie Schleicher vor ihrem umgebauten Heim im Ulm: Florian, Jette und die beiden Kinder. Bild: Familie Schleicher/Privat
Familie Schleicher vor ihrem umgebauten Heim im Ulm: Florian, Jette und die beiden Kinder.
Familie Schleicher vor ihrem umgebauten Heim im Ulm: Florian, Jette und die beiden Kinder. Bild: Familie Schleicher/Privat
Fall von Aufbauhilfe West: Wie Firmen aus dem Vogtland den Traum vom Hausumbau bei einer Familie in Ulm verwirklichten
Von Florian Wunderlich
Eine gebürtige Vogtländerin lebt mit ihrer Familie in Ulm. Den Umbau ihres Hauses konnten lokale Firmen nicht stemmen. Hilfe kam aus der alten Heimat. Ein Fall von Aufbauhilfe West. Wie es dazu kam.

Es ist ein sonniger Sommertag in Ulm. Jette Schleicher, ihr Mann Florian und die beiden Kinder stehen vor ihrem Haus. Binnen weniger Monate ist ihr kleiner Bungalow umgebaut worden – allerdings nicht von ortsansässigen Unternehmen. Ohne den Einsatz einiger Firmen aus Jette Schleichers alter Heimat, dem Vogtland, wäre das nicht möglich...
