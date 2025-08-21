Fall von Aufbauhilfe West: Wie Firmen aus dem Vogtland den Traum vom Hausumbau bei einer Familie in Ulm verwirklichten

Eine gebürtige Vogtländerin lebt mit ihrer Familie in Ulm. Den Umbau ihres Hauses konnten lokale Firmen nicht stemmen. Hilfe kam aus der alten Heimat. Ein Fall von Aufbauhilfe West. Wie es dazu kam.

Es ist ein sonniger Sommertag in Ulm. Jette Schleicher, ihr Mann Florian und die beiden Kinder stehen vor ihrem Haus. Binnen weniger Monate ist ihr kleiner Bungalow umgebaut worden – allerdings nicht von ortsansässigen Unternehmen. Ohne den Einsatz einiger Firmen aus Jette Schleichers alter Heimat, dem Vogtland, wäre das nicht möglich... Es ist ein sonniger Sommertag in Ulm. Jette Schleicher, ihr Mann Florian und die beiden Kinder stehen vor ihrem Haus. Binnen weniger Monate ist ihr kleiner Bungalow umgebaut worden – allerdings nicht von ortsansässigen Unternehmen. Ohne den Einsatz einiger Firmen aus Jette Schleichers alter Heimat, dem Vogtland, wäre das nicht möglich...