Grenzerfahrung im Überschlagsimulator - Vogtländer testen ihre Fähigkeiten: „Das ist schon krass“

Bei einem Sicherheitstag hat die Belegschaft von MA Automotive Deutschland GmbH im Treuener Industrie- und Gewerbegebiet sich und ihren Arbeitsplatz noch besser kennengelernt. Was alles passierte.

Noch steht der Smart auf allen Vieren. Dann beginnt er zu rotieren und die Passagiere hängen kopfüber in den „Seilen“. Jetzt geht es darum, sich aus dem verunglückten Auto zu befreien. Nadine Hruschka und ihr Beifahrer Patrick Knoll überlegen nicht lange, tasten nach den Gurtschlössern, finden und öffnen sie. Sekunden später klettern...