  • Grenzerfahrung im Überschlagsimulator - Vogtländer testen ihre Fähigkeiten: „Das ist schon krass“

Patrick Knoll sucht sich in dem testweise verunfallten Auto einen Weg nach draußen. Bild: Sylvia Dienel
Mit 1,3 Promille am Arbeitsplatz hätte Kevin Hopf (links) keine Chance, Teile zu fertigen. Marcel Schwandner assistiert beim Tragen einer Spezialbrille, die solche Einblicke möglich macht. Bild: Sylvia Dienel
Geschafft: Eduard Bernhardt hat den Gabelstapler so geschickt bedient, dass der „heiße Draht" keinen Piepton von sich gab. Bild: Sylvia Dienel
Grenzerfahrung im Überschlagsimulator - Vogtländer testen ihre Fähigkeiten: „Das ist schon krass“
Von Sylvia Dienel
Bei einem Sicherheitstag hat die Belegschaft von MA Automotive Deutschland GmbH im Treuener Industrie- und Gewerbegebiet sich und ihren Arbeitsplatz noch besser kennengelernt. Was alles passierte.

Noch steht der Smart auf allen Vieren. Dann beginnt er zu rotieren und die Passagiere hängen kopfüber in den „Seilen“. Jetzt geht es darum, sich aus dem verunglückten Auto zu befreien. Nadine Hruschka und ihr Beifahrer Patrick Knoll überlegen nicht lange, tasten nach den Gurtschlössern, finden und öffnen sie. Sekunden später klettern...
