Labyrinth wird in Rodewisch abgebaut: Jetzt werden Helfer gesucht

Für viele Wochen hatten Rodewischs Kinder Spaß im Paletten-Labyrinth. Doch nun zieht der lustige Irrgarten um.

Am 28. Juli ab 16 Uhr wird das Paletten-Labyrinth an der Freizeitanlage in Rodewisch abgebaut. Doch das ist kein Abschied für immer. Es zieht in den Ortsteil Rützengrün um. Neben den fleißigen Helfern, die in Rodewisch abbauen und in Rützengrün wieder zusammenschrauben, werden vor allem Fahrer mit Hänger, Pritschenwagen, Transportern oder...