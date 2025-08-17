Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Heike Rienäcker, Judith Schönherr, Annegret Thalwitzer, Kerstin und Falk Galko (von links) schauten sich am Rosensee um. Bild: Thomas Voigt
Heike Rienäcker, Judith Schönherr, Annegret Thalwitzer, Kerstin und Falk Galko (von links) schauten sich am Rosensee um. Bild: Thomas Voigt
Auerbach
Mit dem Rollstuhl zum Rosensee - Barriere-Tester schauen genau hin
Von Thomas Voigt
Reumtengrüner Angelfreunde bringen Naturlehrpfad mit digitalen Lernmodulen auf den Weg. Was der Verein in den nächsten Monaten im Gelände am Rosensee vor hat.

Wer wohnt im Wald, wer lebt im Wasser? Antworten darauf soll es im geplanten Naturlehrpfad am Rosensee geben. Der Angelverein Reumtengrün will das Projekt im Gelände des ehemaligen Steinbruchs nahe dem Flugplatz Auerbach umsetzen. Damit auch Menschen mit Einschränkungen die Lernstationen in vollem Umfang erleben können, waren jetzt die...
