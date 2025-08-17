Mit dem Rollstuhl zum Rosensee - Barriere-Tester schauen genau hin

Reumtengrüner Angelfreunde bringen Naturlehrpfad mit digitalen Lernmodulen auf den Weg. Was der Verein in den nächsten Monaten im Gelände am Rosensee vor hat.

Wer wohnt im Wald, wer lebt im Wasser? Antworten darauf soll es im geplanten Naturlehrpfad am Rosensee geben. Der Angelverein Reumtengrün will das Projekt im Gelände des ehemaligen Steinbruchs nahe dem Flugplatz Auerbach umsetzen. Damit auch Menschen mit Einschränkungen die Lernstationen in vollem Umfang erleben können, waren jetzt die... Wer wohnt im Wald, wer lebt im Wasser? Antworten darauf soll es im geplanten Naturlehrpfad am Rosensee geben. Der Angelverein Reumtengrün will das Projekt im Gelände des ehemaligen Steinbruchs nahe dem Flugplatz Auerbach umsetzen. Damit auch Menschen mit Einschränkungen die Lernstationen in vollem Umfang erleben können, waren jetzt die...