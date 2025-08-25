Neues Katastrophenschutzzentrum im Vogtland – die „Freie Presse“ hat es getestet: Hier gehen Feuerleute an ihre Grenzen

In Eich üben junge Brandbekämpfer mit der „Wärmegewöhnungsanlage“, wie sich ein Einsatz in einer dunklen, unbekannten Umgebung anfühlt. „Freie Presse“-Redakteur Gunter Niehus hat die Anlage getestet.

Die Stahltür ist heiß. Richtig heiß. Mir schlägt eine Hitzewand entgegen. Eine Tür weiter kann ich in den Hitze-Container hineinblicken. Nur ganz kurz und in Schutzausrüstung. Trotzdem bin ich nervös. Das lodernde Feuer in der „Wärmegewöhnungsanlage“ flößt Respekt ein. Der Container im neuen Brand- und Katastrophenschutzzentrum...