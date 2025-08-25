Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neues Katastrophenschutzzentrum im Vogtland – die „Freie Presse“ hat es getestet: Hier gehen Feuerleute an ihre Grenzen

Nur ein kurzer Blick war erlaubt. Hinter dieser Tür beginnt die Übungsanlage für junge Feuerwehrleute.
Nur ein kurzer Blick war erlaubt. Hinter dieser Tür beginnt die Übungsanlage für junge Feuerwehrleute. Bild: Joachim Thoß
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Eich üben junge Brandbekämpfer mit der „Wärmegewöhnungsanlage“, wie sich ein Einsatz in einer dunklen, unbekannten Umgebung anfühlt. „Freie Presse“-Redakteur Gunter Niehus hat die Anlage getestet.

Die Stahltür ist heiß. Richtig heiß. Mir schlägt eine Hitzewand entgegen. Eine Tür weiter kann ich in den Hitze-Container hineinblicken. Nur ganz kurz und in Schutzausrüstung. Trotzdem bin ich nervös. Das lodernde Feuer in der „Wärmegewöhnungsanlage“ flößt Respekt ein. Der Container im neuen Brand- und Katastrophenschutzzentrum...
