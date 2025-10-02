O‘zapft is im Vogtland: Warum ein Berliner nach fünf Jahren Pause wieder Lust aufs Bierbrauen bekam

Kurz vor dem Oktoberfest im Bayrischen Hof Grünbach sind die Fässer gut gefüllt mit hauseigenem Hopfensaft. Der Braukessel im Lokal wurde wieder angeworfen. Wie es dazu kam.

Zu Weißwurst, Brezel und Schweinshaxe schmeckt ein Bier. Am besten ein Selbstgebrautes. Davon ist Gastwirt Steffen Manthey überzeugt. Zu seinem Oktoberfest am 4. Oktober ab 18.30 Uhr hofft er auf viele Gäste. 130 Besucher finden Platz an den blau-weiß eingedeckten Tischen im Bayrischen Hof Grünbach. Premiere hat das im eigenen Kessel gebraute... Zu Weißwurst, Brezel und Schweinshaxe schmeckt ein Bier. Am besten ein Selbstgebrautes. Davon ist Gastwirt Steffen Manthey überzeugt. Zu seinem Oktoberfest am 4. Oktober ab 18.30 Uhr hofft er auf viele Gäste. 130 Besucher finden Platz an den blau-weiß eingedeckten Tischen im Bayrischen Hof Grünbach. Premiere hat das im eigenen Kessel gebraute...