Pendeln im Vogtland: Klinikschulleiter gelingt Spagat

Das Sächsische Krankenhaus Rodewisch hat eine Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie eröffnet. Zwischen ambulanter und stationärer Behandlung angesiedelt, ist schon eine Warteliste in Gebrauch.

Es gibt Tage, die bleiben unvergessen. Für Rodewisch und das Sächsische Krankenhaus ist der 14. Januar einer davon. Im Ärztehaus an der Dr.-Goerdeler-Straße ging eine ausgelagerte Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik offiziell an den Start. Das Krankenhaus gibt es seit 133 Jahren, auch eine...