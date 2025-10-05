Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Rodewischer Villa Wolff zeigt bewegende Biografien: Das Leben von acht Frauen zwischen Mut und Wandel vor und nach der deutschen Einheit

Björn Barnikow, Luise Schenkel und Susan Hüllebrand-Thiel (von links) vor einem an die Wand projizierten Videointerview. Darin erzählt die Seniorin ihre Lebensgeschichte.
Björn Barnikow, Luise Schenkel und Susan Hüllebrand-Thiel (von links) vor einem an die Wand projizierten Videointerview. Darin erzählt die Seniorin ihre Lebensgeschichte. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Rodewischer Villa Wolff zeigt bewegende Biografien: Das Leben von acht Frauen zwischen Mut und Wandel vor und nach der deutschen Einheit
Von Sylvia Dienel
Dreieinhalb Jahrzehnte nach Deutschlands Wiedervereinigung erzählen acht Frauen aus dem Vogtland ihre Lebensgeschichten. Zu hören, sehen und erleben sind sie in der Rodewischer Villa Wolff.

Es sollte ein „ganz normaler“ Besuch im Westen sein. Die Oma und andere Verwandte wiedersehen, Silberhochzeit mitfeiern, Freiheit atmen am unteren Ende von Oberbayern. So die offizielle Version. Zurück in die DDR? Das kam für Luise Schenkel nicht in Frage. Nachzuvollziehen, wie schwer der Entschluss fiel - der Versuch gelingt aktuell einer...
