Rodewischer Villa Wolff zeigt bewegende Biografien: Das Leben von acht Frauen zwischen Mut und Wandel vor und nach der deutschen Einheit

Dreieinhalb Jahrzehnte nach Deutschlands Wiedervereinigung erzählen acht Frauen aus dem Vogtland ihre Lebensgeschichten. Zu hören, sehen und erleben sind sie in der Rodewischer Villa Wolff.

Es sollte ein „ganz normaler“ Besuch im Westen sein. Die Oma und andere Verwandte wiedersehen, Silberhochzeit mitfeiern, Freiheit atmen am unteren Ende von Oberbayern. So die offizielle Version. Zurück in die DDR? Das kam für Luise Schenkel nicht in Frage. Nachzuvollziehen, wie schwer der Entschluss fiel - der Versuch gelingt aktuell einer...