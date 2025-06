Vogtländerin vermittelt Wissen über heimische Pflanzen jetzt online: Was Brennnessel und Co. alles können

Die Brennnessel ist mehr als nur ein unliebsames Unkraut. Ihr Kräuterwissen teilt Maria Birkner aus Falkenstein nun per Whatsapp. Was die Vorteile sind und wo die Brennnessel durchaus nützlich ist.

Es ist die Zeit, in der alles sprießt und blüht. Gänseblümchen, Rotklee oder auch die als Unkraut verteufelte Brennnessel. Vor allem im Frühling und Frühsommer ist die Vielfalt in der Natur scheinbar grenzenlos. Die Blumen und Pflanzen sehen dabei nicht nur schön aus. Was die Gewächse alles draufhaben, das weiß Maria Birkner ganz genau....