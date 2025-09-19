Vogtländische Firma Goldbeck optimistisch für die Baubranche: „In Deutschland zeichnet sich eine Kehrtwende ab“

Weniger Umsatz, aber neue Aufträge in Rekordhöhe. Der Baukonzern Goldbeck blickt positiver nach vorne als zuletzt. Welche Projekte umgesetzt werden und wie der Standort im Vogtland daran beteiligt ist.

Die Baubranche in Deutschland ist von der wirtschaftlichen Flaute besonders betroffen. Obwohl die konjunkturelle Entwicklung zuletzt nur wenig Anlass zum Optimismus erlaubte, blickt das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck und die beiden Geschäftsführern Jörg-Uwe und Jan-Hendrik Goldbeck auf ein solides Geschäftsjahr zurück. Von April... Die Baubranche in Deutschland ist von der wirtschaftlichen Flaute besonders betroffen. Obwohl die konjunkturelle Entwicklung zuletzt nur wenig Anlass zum Optimismus erlaubte, blickt das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck und die beiden Geschäftsführern Jörg-Uwe und Jan-Hendrik Goldbeck auf ein solides Geschäftsjahr zurück. Von April...