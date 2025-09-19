Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtländische Firma Goldbeck optimistisch für die Baubranche: „In Deutschland zeichnet sich eine Kehrtwende ab“

Die Goldbeck GmbH hat im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Rekord-Auftragseingang erzielt. Auch das Werk in Treuen kann von den neuen Aufträgen profitieren.
Die Goldbeck GmbH hat im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Rekord-Auftragseingang erzielt. Auch das Werk in Treuen kann von den neuen Aufträgen profitieren.
Die Goldbeck GmbH hat im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Rekord-Auftragseingang erzielt. Auch das Werk in Treuen kann von den neuen Aufträgen profitieren.
Die Goldbeck GmbH hat im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Rekord-Auftragseingang erzielt. Auch das Werk in Treuen kann von den neuen Aufträgen profitieren. Bild: Cornelia Henze/Archiv
Vogtländische Firma Goldbeck optimistisch für die Baubranche: „In Deutschland zeichnet sich eine Kehrtwende ab“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Weniger Umsatz, aber neue Aufträge in Rekordhöhe. Der Baukonzern Goldbeck blickt positiver nach vorne als zuletzt. Welche Projekte umgesetzt werden und wie der Standort im Vogtland daran beteiligt ist.

Die Baubranche in Deutschland ist von der wirtschaftlichen Flaute besonders betroffen. Obwohl die konjunkturelle Entwicklung zuletzt nur wenig Anlass zum Optimismus erlaubte, blickt das Bau- und Dienstleistungsunternehmen Goldbeck und die beiden Geschäftsführern Jörg-Uwe und Jan-Hendrik Goldbeck auf ein solides Geschäftsjahr zurück. Von April...
