Vogtländische Kleinstadt dreht die Zeit zurück: Hunderte Besucher erleben historisches Spektakel

Das Treuener Schlossfest jährte sich am Wochenende zum 20. Mal. 14 Historienvereine nahmen die Gäste mit in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Um alle Akteure unter einen Hut zu bringen, halfen auch die Nachbarn.

Teig anrühren, kneten, formen: Den Frauen der Schierlinger Gennßhenker wird nicht langweilig, wenn ihre Männer in den Krieg ziehen. Brot muss gebacken werden. Und zwar in rauen Mengen. Also veschwindet ein Sauerteiglaib nach dem anderen im frisch gegrabenen Erdofen. Bei dessen Ausstattung hat der Historienverein ein paar Augen zugedrückt.... Teig anrühren, kneten, formen: Den Frauen der Schierlinger Gennßhenker wird nicht langweilig, wenn ihre Männer in den Krieg ziehen. Brot muss gebacken werden. Und zwar in rauen Mengen. Also veschwindet ein Sauerteiglaib nach dem anderen im frisch gegrabenen Erdofen. Bei dessen Ausstattung hat der Historienverein ein paar Augen zugedrückt....