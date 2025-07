Wasserturm in Auerbacher Ortsteil wird zur Filmkulisse - und lockt mit einer Überraschung

Zum dritten Kino Open Air lädt der Förderverein des Wahrzeichens in Rebesgrün in Kooperation mit dem Rodewischer Insel-Kino am Samstag ein. Was dieses Mal neu ist.

Die Popcornmaschine ist einsatzbereit, Filme sind beschafft und der Programmablauf hat seinen letzten Schliff bekommen: Am Samstag verwandelt sich das Gelände am Rebesgrüner Wassserturm zum dritten Mal in eine Filmkulisse. Überwiegend folgt der Ablauf bisherigen Strickmustern. Das heißt, am Nachmittag zeigt Filmemacher Matthias Ditscherlein... Die Popcornmaschine ist einsatzbereit, Filme sind beschafft und der Programmablauf hat seinen letzten Schliff bekommen: Am Samstag verwandelt sich das Gelände am Rebesgrüner Wassserturm zum dritten Mal in eine Filmkulisse. Überwiegend folgt der Ablauf bisherigen Strickmustern. Das heißt, am Nachmittag zeigt Filmemacher Matthias Ditscherlein...