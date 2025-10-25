Welche Straßen im Vogtland nächste Woche gesperrt werden müssen

Sowohl in Tobertitz als auch in Bergen ist eine Straße komplett dicht. Wo es gleich am Montag losgeht.

Wegen Bau- und Instandhaltungsarbeiten müssen in der letzten Oktoberwoche zwei Straßen im Vogtlandkreis voll gesperrt werden. Dies teilt das Landratsamt mit. Schon am Montag wird die Ortsdurchfahrt Tobertitz zwischen dem Ortseingang aus Richtung Reuth und der Einmündung Albertgasse voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung des Stromnetzes, bei...