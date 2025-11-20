Wenn Basteln an der Spieluhr zur Familientradition wird - Ausstellung lockt Vogtländer mit festlichen Überraschungen

Auerbach
Am Sonntag öffnet die Weihnachts- und Modellbahnausstellung in den Vogtländischen Dorfstuben Trieb. Diesmal sind dort besonders viele Pyramiden anzutreffen. Das ist aber noch nicht alles.
Besucher müssen genau hinhören, wenn die graubraune Spieluhr „Stille Nacht“ säuselt. Um sie in Feststimmung zu versetzen, hat ihr Hans-Peter Arnold einen neueren Tannenbaum samt Beleuchtung und Kugel spendiert. Das Arrangement ist am Sonntag in den Vogtländischen Dorfstuben Trieb zu sehen und zu hören. Dann öffnet die kunterbunte...
