Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Wenn Basteln an der Spieluhr zur Familientradition wird - Ausstellung lockt Vogtländer mit festlichen Überraschungen

An der Spieluhr hatte schon Hans-Peter Arnolds Großvater Freude.
An der Spieluhr hatte schon Hans-Peter Arnolds Großvater Freude. Bild: Sylvia Dienel
Pyramiden sind diesmal auf Schritt und Tritt in der Ausstellung zu sehen.
Pyramiden sind diesmal auf Schritt und Tritt in der Ausstellung zu sehen. Bild: Sylvia Dienel
Bei historischen Puppenstuben ist nur Anschauen erlaubt.
Bei historischen Puppenstuben ist nur Anschauen erlaubt. Bild: Sylvia Dienel
An der Spieluhr hatte schon Hans-Peter Arnolds Großvater Freude.
An der Spieluhr hatte schon Hans-Peter Arnolds Großvater Freude. Bild: Sylvia Dienel
Pyramiden sind diesmal auf Schritt und Tritt in der Ausstellung zu sehen.
Pyramiden sind diesmal auf Schritt und Tritt in der Ausstellung zu sehen. Bild: Sylvia Dienel
Bei historischen Puppenstuben ist nur Anschauen erlaubt.
Bei historischen Puppenstuben ist nur Anschauen erlaubt. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Wenn Basteln an der Spieluhr zur Familientradition wird - Ausstellung lockt Vogtländer mit festlichen Überraschungen
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag öffnet die Weihnachts- und Modellbahnausstellung in den Vogtländischen Dorfstuben Trieb. Diesmal sind dort besonders viele Pyramiden anzutreffen. Das ist aber noch nicht alles.

Besucher müssen genau hinhören, wenn die graubraune Spieluhr „Stille Nacht“ säuselt. Um sie in Feststimmung zu versetzen, hat ihr Hans-Peter Arnold einen neueren Tannenbaum samt Beleuchtung und Kugel spendiert. Das Arrangement ist am Sonntag in den Vogtländischen Dorfstuben Trieb zu sehen und zu hören. Dann öffnet die kunterbunte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
27.12.2024
1 min.
In den Dorfstuben Trieb rollen die Minizüge
Die Weihnachtsausstellung in Trieb hat Tradition: 2022 zeigte Hans-Peter Arnold aus Oberlauerbach seine Märklin-Modellbahn von 1930.
Zu einem kleinen Markt zwischen den Jahren wird für Sonntag, 13.30 Uhr in die alte Schule eingeladen. Darüber kann man staunen.
Cornelia Henze
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
13.12.2023
3 min.
Geschnitzte Figuren und ein Riesenrad - Verein zeigt in Trieb Weihnachtliches auf drei Etagen
Ottomar Heckel bereichert die Heimatstube beim Schauschnitzen mit dem Schnitzverein Falkenstein.
Mit ihrer Sonderausstellung haben die Betreiber der Vogtländischen Dorfstuben Trieb wieder den Geschmack der Menschen getroffen. Das zeigten die zwei ersten Öffnungstage. Was es dort Besonderes gibt.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel