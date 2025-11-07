Willi wills von Vogtländern wissen: Und wovon träumst du?

2026 stellt der aus dem Kinder-TV bekannte Moderator in Rodewisch seine neue Show vor. Ab Montag gibt es Karten dafür. Warum Willi so gern ins Vogtland kommt.

Willi wills wissen und fragt am 14. Februar 2026 kleine und große Kinder in Rodewisch: Und wovon träumst du? Willi-Fans können sich schon jetzt auf 90 Minuten zum Lachen, Staunen und Träumen freuen. Im Ratskellersaal warten über 400 Plätze auf einen Gast. Der aus dem Kinderkanal (Kika) bekannte Moderator stellt seine neue Live-Show vor. Sie...