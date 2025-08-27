Winterdienst-Challenge im Sommer: Diese vier Vogtländer sind Sachsens beste Schneepflugfahrer

Auerbach
Sie sind ganze Kerle und tragen Orange: Die Straßenwärter aus Falkenstein, Plauen und Adorf sind Sachsenmeister auf dem Schneepflug. Vier von sechs Männern fahren bald in Bayern um den Titel als Deutscher Meister.
Helden müssen nicht in eine Arena gegen Löwen kämpfen, nicht durch die Lüfte fliegen oder wie Spiderman Wände hochklettern. Es reicht schon auf dem Schneepflug zu sitzen und dessen Schiebeschild mit Präzision durch Kanthölzer und enge Pylonen-Parcours zu balancieren. Im Alltag sind sie Straßenwärter vogtländischer Straßenmeistereien....
