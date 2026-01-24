4,7 Millionen Euro: Warum wird die Kirchturm-Sanierung in Oelsnitz so teuer?

Die Summe für Rettung und Erhalt der stadtbildprägenden Zwillingskirchtürme klingt spektakulär. Der beauftragte Architekt erklärt, wie sich die Kosten zusammensetzen - und was die Preistreiber sind.

Wie soll das nur funktionieren? 4,7 Millionen Euro soll die Sanierung der Zwillingskirchtürme der Oelsnitzer Stadtkirche Sankt Jakobi kosten - knapp 90.000 Euro haben Kirchgemeinde, Förderverein und Kirchenstiftung bisher an Spenden auf der Habenseite. Eine enorme Differenz - und die Frage, warum für den Erhalt des stadtbildprägenden Baus so... Wie soll das nur funktionieren? 4,7 Millionen Euro soll die Sanierung der Zwillingskirchtürme der Oelsnitzer Stadtkirche Sankt Jakobi kosten - knapp 90.000 Euro haben Kirchgemeinde, Förderverein und Kirchenstiftung bisher an Spenden auf der Habenseite. Eine enorme Differenz - und die Frage, warum für den Erhalt des stadtbildprägenden Baus so...