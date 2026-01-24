MENÜ
Architekt Christian Hofmann aus Reichenbach hat die geplanten Sanierungsmaßnahmen der Zwillingstürme der Stadtkirche St. Jakobi in Oelsnitz vorgestellt.
Architekt Christian Hofmann aus Reichenbach hat die geplanten Sanierungsmaßnahmen der Zwillingstürme der Stadtkirche St. Jakobi in Oelsnitz vorgestellt. Bild: Christian Schubert
Die Jakobikirche in Oelsnitz ist mit ihren 73,5 Meter hohen Türmen ein Wahrzeichen der Stadt.
Die Jakobikirche in Oelsnitz ist mit ihren 73,5 Meter hohen Türmen ein Wahrzeichen der Stadt. Bild: Christian Schubert/Archiv
Mit Spendenboxen wird in Oelsnitz für die Sanierung der Zwillingskirchtürme der Stadtkirche Sankt Jakobi gesammelt.
Mit Spendenboxen wird in Oelsnitz für die Sanierung der Zwillingskirchtürme der Stadtkirche Sankt Jakobi gesammelt. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
4,7 Millionen Euro: Warum wird die Kirchturm-Sanierung in Oelsnitz so teuer?
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Summe für Rettung und Erhalt der stadtbildprägenden Zwillingskirchtürme klingt spektakulär. Der beauftragte Architekt erklärt, wie sich die Kosten zusammensetzen - und was die Preistreiber sind.

Wie soll das nur funktionieren? 4,7 Millionen Euro soll die Sanierung der Zwillingskirchtürme der Oelsnitzer Stadtkirche Sankt Jakobi kosten - knapp 90.000 Euro haben Kirchgemeinde, Förderverein und Kirchenstiftung bisher an Spenden auf der Habenseite. Eine enorme Differenz - und die Frage, warum für den Erhalt des stadtbildprägenden Baus so...
