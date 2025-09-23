Apfelschwemme im Vogtland: Hier wird Saft gemacht

Eine mobile Mosterei aus Langhennersdorf macht am Sonntag in der Region Station. Was Interessierte beachten müssen.

Natürlicher Saft aus dem eigenen Garten - aus Äpfeln, aber auch Birnen, Quitten oder andere Früchten: Das ist am Sonntag auf dem Oberen Berg in Markneukirchen möglich. An der Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Oberes Vogtland, Zimmerloh 76, macht von 8.30 bis 18 Uhr die mobile Mosterei der Firma Gedeih & Verzehr aus...