Optometristin Yara Hahn untersucht einen Patienten im Augenarzt-Truck. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Optometristin Yara Hahn untersucht einen Patienten im Augenarzt-Truck. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Oberes Vogtland
Augentest-Mobil steht ab Montag in Markneukirchen
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheit (Mube) macht vom 11. August bis 4. September vor der Musikhalle Station. Einfach hingehen bringt nichts. Es braucht einen Termin. Wie kommt man dazu?

Mit einer rollenden Praxis gegen den Augenarzt-Mangel in der Region: Ab Montag, 11. August steht die Mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheit (Mube) für vier Wochen bis 4. September an der Musikhalle Markneukirchen. Im Container-Mobil werden Routine-Untersuchungen vorgenommen, zum Beispiel auf Verkalkung der Netzhaut, Grauen und Grünen Star...
