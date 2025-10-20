Bad Elster feiert Festwoche für den Walzerkönig

Den 200. Geburtstag von Johann Strauß feiert die Festspielstadt ausgiebig. Worauf sich das Publikum freuen darf.

Mit einer Festwoche in den Königlichen Anlagen feiert Bad Elster den Walzerkönig Johann Strauß, dessen Geburtstag sich am 25. Oktober zum 200. Mal jährt. Höhepunkte sind die Aufführung des Operettenwelthits „Die Fledermaus“ (im Foto) am 24. Oktober, ein Konzert des Gypsy-Weltstars Roby Lakatos auf den Spuren der Strauß-Einflüsse...