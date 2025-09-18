Bäcker im Vogtland erleichtert: Steuer auf Stollenverpackung kommt vorerst nicht

Oberes Vogtland
Sind 750 Gramm Weihnachtsstollen ein Essen, das man in der Pause mal eben auf dem Gehweg vorm Laden verputzt? Nein, sagen die vogtländischen Bäcker und sind froh, dass die To-go-Steuer ausgesetzt ist.
„Das Bäckerhandwerk arbeitet so umweltfreundlich wie möglich - mit regionalen Zutaten, kurzen Lieferwegen“, sagt Bäckermeister Jörg Schürer aus Muldenhammer. Er ist Obermeister der Bäckerinnung im Vogtland. Die Bäcker stehen vor dem Beginn der Stollensaison. Auch in Schürers Backstube werden Ende September die ersten Stollen gebacken.
