Bahnhof Zwotental: Auf Gleis 2 kann ab 1. September wieder ein- und ausgestiegen werden.
Bahnhof Zwotental: Auf Gleis 2 kann ab 1. September wieder ein- und ausgestiegen werden. Bild: Zetzsche/Archiv
Oberes Vogtland
Bahnposse im Vogtland: So sieht die Problemlösung aus
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 1. September können Reisende wieder den Bahnsteig von Gleis 2 am Bahnhof Zwotental nutzen. Weil er zu schmal ist, hatte ihn der Betreiber Ende Juni gesperrt. Wie die neue Lösung aussieht.

Das Vogtland mit der Bahn in aller Munde - mit einer Posse, die nun enden soll: Die Sperrung des Bahnsteigs von Gleis 2 am Bahnhof Zwotental für Reisende sorgte für Schlagzeilen. Die Betreibergesellschaft DB Infra Go hatte ab 28. Juni den Ein- und Ausstieg von Fahrgästen untersagt, da am Bahnsteig 1,30 Meter zur Normbreite (3,30 Meter) fehlen....
