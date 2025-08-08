Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Erinnerung an das Grenzfest 2024: Die guten Freunde und Altbürgermeister Hans Kreuzinger (links, Schönbach/Luby) und Klaus Herold (Erlbach) zapften zum ersten Mal gemeinsam ein Fass Freibier an.
Eine Erinnerung an das Grenzfest 2024: Die guten Freunde und Altbürgermeister Hans Kreuzinger (links, Schönbach/Luby) und Klaus Herold (Erlbach) zapften zum ersten Mal gemeinsam ein Fass Freibier an. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Böhmische Wurst und Bier für 2 Euro: Dieses Fest im Vogtland geht durch den Magen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deftige böhmische Klobasa, drei Dutzend runde Kuchen und Bier zum unschlagbar günstigen Preis: Zum 31. Grenzfest am Wochenende zwischen Wernitzgrün und Schönbach/Luby gibt es viele Verlockungen.

Etwas Gutes für den Magen und ein Wiedersehen mit Freunden: Viel mehr braucht es bei so manchem Fest in der Region gar nicht. Das Grenzfest, das am kommenden Wochenende zum 31. Mal auf der Wiese zwischen Wernitzgrün und Schönbach/Luby stattfindet, punktet damit seit Jahren. Mitten im Wald dampft zum Beispiel die etwas grobere böhmische Wurst,...
