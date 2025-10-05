Bösenbrunn: Rat vergibt Arbeiten zur Ritterguts-Sanierung

Der zweite Bauabschnitt am denkmalgeschützten Bau startet. Dabei werden auch zurückgestellte Arbeiten erledigt.

Das lange Warten auf die weitere Sanierung des Rittergutes Bösenbrunn hat ein Ende. Zur Sitzung am Montag, 6. Oktober, will der Gemeinderat das erste Baulos im zweiten Bauabschnitt (Zimmererarbeiten) vergeben. Die Beratung beginnt 19 Uhr im Bürgerhaus Schönbrunn. Die Arbeiten sollen deutlich mehr kosten als 2022 geschätzt: Statt 27.000 Euro...