Brennnessel-Pesto zu Nudeln: Kräuterexpertin aus dem Vogtland empfiehlt leichtes Sommer-Gericht

Oberes Vogtland
Auf dem Kräuterhof in Lottengrün gibt es derzeit besonders viel zu tun. Kräuter wollen geerntet und verarbeitet werden. Eine Pflanze hat es der Chefin besonders angetan.
Petra Jeschek ist eine der wenigen Kräuterpädagoginnen der Region, die zwei Abschlüsse an der Gundermann-Schule gemacht hat. Eine erste Prüfung hatte sie im brandenburgischen Teltow abgelegt, eine zweite in Bad Münstereifel. Beide hat sie mit Bravour bestanden. Seit 2010 arbeitet sie als Kräuterpädagogin.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.