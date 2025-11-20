Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Buchvorstellung in Klingenthal: Eine Reise durch 200 Jahre Harmonika-Geschichte in Deutschland und Österreich

Der zweite Band eines Buches über die Harmonikahersteller in Deutschland und Österreich wurde in Klingenthal der Öffentlichkeit vorgestellt.
Der zweite Band eines Buches über die Harmonikahersteller in Deutschland und Österreich wurde in Klingenthal der Öffentlichkeit vorgestellt.
Der zweite Band eines Buches über die Harmonikahersteller in Deutschland und Österreich wurde in Klingenthal der Öffentlichkeit vorgestellt.
Der zweite Band eines Buches über die Harmonikahersteller in Deutschland und Österreich wurde in Klingenthal der Öffentlichkeit vorgestellt.
Oberes Vogtland
Buchvorstellung in Klingenthal: Eine Reise durch 200 Jahre Harmonika-Geschichte in Deutschland und Österreich
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Hohner, Seydel, Köstler, Koch und die vielen and´ren“: In Klingenthal wurde eine Werk vorgestellt, an dem auch Autoren aus der Stadt mitgearbeitet haben.

Klingenthals OB Judith Sandner überrascht mitunter mit süffisantem Humor: „Hier finden sonst langweilige Sitzungen statt, heute aber etwas Besonderes.“ Übertrieben vielleicht der erste Teil, dagegen stimmte der zweite. Im Ratssaal wurde ein Buch vorgestellt: „Hohner, Seydel, Köstler, Koch und die vielen and´ren noch. Die...
