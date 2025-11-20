Buchvorstellung in Klingenthal: Eine Reise durch 200 Jahre Harmonika-Geschichte in Deutschland und Österreich

„Hohner, Seydel, Köstler, Koch und die vielen and´ren“: In Klingenthal wurde eine Werk vorgestellt, an dem auch Autoren aus der Stadt mitgearbeitet haben.

Klingenthals OB Judith Sandner überrascht mitunter mit süffisantem Humor: „Hier finden sonst langweilige Sitzungen statt, heute aber etwas Besonderes." Übertrieben vielleicht der erste Teil, dagegen stimmte der zweite. Im Ratssaal wurde ein Buch vorgestellt: „Hohner, Seydel, Köstler, Koch und die vielen and´ren noch. Die...